Şırnak'ta komutanın elleriyle gözyaşlarını temizlediği şehit çocuğu konuştu

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde teröristlerce çıkan çatışma sonucu şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encü'nün cenaze töreninde ağlayan 13 yaşındaki oğlu, gözyaşlarını temizleyen komutana teşekkür etti.

Şırnak'ta yürütülen Eren Abluka-Kış 23 Operasyonu'nda Bestler Dereler kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encü için tören düzenlenmişti ve tören sırasında babasının tabutunu gören 13 yaşındaki Ozan Encü, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Bir komutan, çocuğu yanına alarak gözyaşlarını silmişti. Tören bitene kadar komutanın yanında ayırmadığı şehit çocuğu, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla komutana teşekkür etti.

Babasının şehit olduğunu söyleyen Ozan Encü, tabutu getirilirken komutanın gözyaşlarını sildiğini ifade etti. Çok mutlu olduğunu aktaran şehit oğlu Encü, "Sürekli yanımdaydı, Allah razı olsun. İçişleri Bakanımız bize, geldi çok sevindik. Tek isteğim bizi sahipsiz bırakmasınlar" dedi.