Şırnak'ta konut satışı yüzde 29,3 arttı

Geçen yıl konut satışlarında en büyük artış yüzde 29,3 ile Şırnak'ta yaşandı. 2020 yılında bin 252 konut satışı gerçekleşti. Satılan konutların büyük bölümünü ikinci el konutlar oluşturdu. İpotekli konut satışı ise 180 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 Aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, bir önceki yıla göre konut satışları Türkiye genelinde yüzde 11,2, Şırnak'ta yüzde 29,3 arttı. Şırnak'ta konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29,3 artarak bin 252 oldu. Ocak-Aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 112 artarak 180, diğer satış türlerinde ise yüzde 21,4 artarak bin 72 olarak gerçekleşti. 2020 yılında gerçekleşen satışların yüzde 14'ünü ipotekli satışlar, yüzde 86'sını diğer satışlar oluşturdu. 2020 yılında Şırnak'ta ilk defa satılan konutlar yüzde 9 artarak 569 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 53 artarak 683 olarak gerçekleşti. Satılan konutların yüzde 45,4'ünü İlk el konutlar, yüzde 54,6'sını ikinci el konutlar oluşturdu. Şırnak'ta ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 112 oranında artarak 180 oldu. İpotekli satışın 98'ini ilk defa satılan konutlar oluştururken, 82'sini ikinci el konutlar oluşturdu. Şırnak'ta 2020 yılında erkekler 949, kadınlar 242 konut sahibi olurken, 2 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. 59 konut da tüzel ve yabancılar tarafından satın alındı.

Şırnak'ta konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 oranında azalarak 168 oldu. Bu satışların 62'si ilk satış, 106'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Şırnak'ta Aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 oranında azalarak 8 oldu. İpotekli satışın 4'ü ilk satış, 4'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 konut satış sonucu el değiştirdi.