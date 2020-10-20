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Şırnak'ta konut satışlarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 Eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Bu kapsamda bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 6,9 azalırken, Şırnak'ta konut satışlarında yüzde 64 artış yaşandı.


TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 6,9 azalırken, Şırnak'ta konut satışlarında yüzde 64 artış yaşandığını söyledi. Şırnak'ta konut satışları 2020 eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 oranında artarak 123 oldu. Bu satışların 48'i ilk satış, 75'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Şırnak'ta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 oranında azalarak 12 oldu. İpotekli satışın 7'si ilk satış, 5'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.



Türkiye'de 2020 Eylül ayında 136 bin 744 konut satıldı


Türkiye genelinde konut satışları 2020 eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 399 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 677 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 8 bin 153 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 63 konut ile Bayburt oldu.

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