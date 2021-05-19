Şırnak'ta konvoylu 19 Mayıs kutlaması

Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da katılımıyla araçlarla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılarak kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs nedeniyle törenlerin düzenlenmeyeceği için sabah saatlerinde valilik bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk sunumun ardından, bayram araçların şehir merkezinde tur atmasıyla kutlandı. Daha sonra Şırnak Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'un katılımıyla onlarca araçla şehir merkezinde konvoy halinde tur atarak, Şırnaklıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Kent halkı da evlerindeki balkon ve pencerelerinde ellerindeki Türk bayrağıyla kutlamalara destek verdi.

Türk bayraklarıyla donatılan resmi araçların yaptığı konvoya vatandaşlarda evlerinden, balkonlardan ve iş yerlerinden Türk bayraklarıyla destek verdi. Şırnak Üniversitesinde başlayan araç konvoyu makam araçları, sivil ve iş makinelerinden oluşan kortejde, araçlardan korna sesleri yükselirken, vatandaşlarda cam ve balkonlardan sevgi gösterisinde bulundu. Şırnak Üniversitesinde başlayan 19 Mayıs korteji, Cizre Caddesi, Şehit Mehmet Esin Caddesi, Ömer Kabak Meydanı, Prestij Caddesi, Cumhuriyet Meydanı A. Gaffar Okan Caddesi ve Şırnak Valiliği önünde son buldu.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, ''Gençlik Haftasını pandemi şartlarına uygun, önceki yıllara göre daha mütevazı faaliyetlerle icra etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle 19 Mayıs 1919 yılında kurtuluşun ilk adımını atan, Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı, bütün şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gençlerimizle bu hafta vesilesiyle pandemi şartlarına uygun şekilde bir araya gelip söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Birtakım faaliyetlerle bu haftamızı ve bayram günümüzü icra ediyoruz. Gençlik Haftası ve 20-23 Mayıs tarihleri arasında icra edecek olduğumuz Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızlarının 22 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Şırnak semalarında bir gösterisi olacak. Bu gösteri bulunduğumuz her yerden izlenebilecek. Vatandaşlarımızın herhangi bir yere gitmelerine gerek olmayacak, bulundukları yerlerden gözleri semada olacak. İnşallah bu hafta etkinliklerimize renk katacak, Türk Yıldızlarının gösterisini hep birlikte izleyeceğiz. Bu vesileyle Genelkurmay Başkanlığımıza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza da teşekkürlerimi iletiyorum'' dedi.