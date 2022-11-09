Şırnak'ta Kur'an kursu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi

Şırnak Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü görevlileri tarafından Kasrik beldesi ve Kızılsu köyündeki Kur'an kurslarında eğitim görenlere afet farkındalık eğitimi verildi.

AFAD görevlileri İl Müftülüğüne bağlı Kasrik Ehlibeyt Yatılı Kuran Kursu ve Kızılsu Köyü Yatılı Erkek Kurslarında dini eğitim alan kursiyerlere afet farkındalık eğitimi ve tahliye tatbikatı yaptırılıp AFAD Acil Mobil Uygulamasını tanıttı. AFAD Şırnak İl Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından düzenlenen eğitimde; afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, yaşam çevresindeki riskler, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, deprem, yangın, çığ, heyelan, sel, gönüllülük sistemi, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası konuları anlatıldı ve öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak yapıldı.