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Şırnak'ta matematik dersi seferberliği

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenler, matematik dersi seferberliği başlattı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenler, matematik dersi seferberliği başlattı. Her gün öğrencilerle farklı uygulamalarla matematik dersi anlatılıyor.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitim veren öğretmenler, ilk ve orta okullarda matematik dersinden geri kalan öğrencilere yönelik kurs açarak eğitim seferberliği başlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım, hayata geçen projeyle beraber yüzlerce öğrencinin matematik dersini sevmeye başladığını söyledi. Yıldırım, "35 okulumuzda devam ediyor. 3 bine yakın öğrencimiz bu derslerden faydalanıyor. Güzel verim aldık" dedi.

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