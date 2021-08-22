Şırnak'ta “mavi il” için esnaf gezildi

Şırnak'ın aşılama oranının turuncu kategoriden sarı kategoriye geçmesinin ardından şimdi de “mavi il” seferberliği başlatıldı.

Şırnak Gaffar Okan Caddesi'nde esnafı aşı olmaları konusunda ikna turuna çıkan Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberinde İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Saha Koordinatörü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu ve sağlık çalışanları ile aşı denetimi gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimde esnaf kapı kapı dolaşılarak hiç aşı olmamış veya aşı sırası gelip de zamanı geçen vatandaşlar aşı olmaya ikna edildi.

Kent merkezinde esnaf ziyareti yapan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte en az bir doz Covid-19 aşısı olanların oranının yüzde 65'e ulaşılarak sarı kategoriye geçildiğini, sahada 400 sağlık personeli ile yoğun bir aşılama çalışması yürüttüklerini söyledi. Vali Pehlivan, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, ziyaret sırasında esnafın aşılama konusunda hatırlatmalarda bulunduklarını aktardı. Vali Pehlivan, "Bunun neticesinde de 1 saat içerisinde 50'nin üstünde dükkan ziyaret ettik. 70 vatandaşımızın da aşısını birlikte gerçekleştirmiş olduk. Amacımız aşılama konusunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayati öneme haiz olduğunu hatırlatmak. Sağ olsunlar vatandaşlarımız aşılarını da yaptırdılar. Korona virüs ile mücadele konusu bütün dünyayı ilgilendiren bir konu. Ne mutlu ki aşı var. Aşının bulunması ve ülkemizde de tedarik edilip bütün illere hızlı bir şekilde ulaştırılması ile birlikte hummalı bir çalışma başladı. Biz de Şırnak olarak geçtiğimiz hafta yüzde 65'in üzerini yakalayarak turuncu kategoriden sarı kategoriye geçtik" dedi.

Şimdi aşı oranının yaklaşık yüzde 70 olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, mavi kategoriye geçebilmesi için en az yüzde 75 olması gerektiğini hatırlattı. Vali Pehlivan, "Arkadaşlarımız sürekli sahada. Mobil ekiplerimiz, aşılama noktalarımız var. Gece 12'lere kadar ekiplerimiz aşılama yapıyorlar. Vatandaşlarımızın evlerine, mahallelerine, köylerine, mezralarına kadar bulundukları yerlere ekipler gidiyor. Orada aşılarını yapıyorlar. Sağlık birimlerimizde de yine aşılamalar devam ediyor. Bu şekilde devam edersek kısa süre içerisinde düşük riskli iller yani mavi şehir kategorisine hep birlikte ulaşmış olacağız. Dükkanların tekrar kapanmaması için aşıların yapılması gerekiyor. Bunu karşılıklı konuştuk. Şırnak'ta 200 mobil ekip ve 30 aşılama noktası var. 400 sağlık çalışanımız var. Trafik yol kontrol noktalarında da aşılama noktaları oluşturduk. Vatandaşlarımızın imkanları, zamanları varsa sağlık birimlerine, hastanelere, aile hekimlerine giderek aşılarını yaptırabiliyor” diye konuştu.