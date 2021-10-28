Şırnak'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Şenoba beldesinde bulunan Hocero Mele Camisinde 'Peygamberimiz ve vefa toplumu' teması ile Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı. Etkinliğe Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Müftüsü Mehmet Taştan ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taştan, Diyanet İşleri Başkanlığının her sene Mevlid-i Nebi Haftasını kutladığını söyledi. İlahiler ve mevlit okunduktan sonra cami inşasını gerçekleştiren iş adamı Şehmuz Babat ile inşaat çalışmalarına katkıda bulunan Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'a teşekkür plaketi verildi.