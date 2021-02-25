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Şırnak'ta mikrofinans şubesi açıldı

Şırnak’ta dar gelirli kadınlara kredi imkanı sunmak amacıyla kurulan mikrofinans şubesi törenle hizmete açıldı.

Şırnak'ta dar gelirli kadınlara kredi imkanı sunmak amacıyla kurulan mikrofinans şubesi törenle hizmete açıldı.


Mikrofinans şubesi açılışına, Şırnak Vali Yardımcısı Faruk Doğru, Şırnak Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Mikrokredi İç Denetim Müdürü Erhan Budak, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Ay, Mikrokredi Şırnak sorumlusu Belçin Birlik, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.


Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası binasında gerçekleştirilen açılışta konuşan Mikrokredi İç Denetim Müdürü Erhan Budak, uygulamanın 2003'te faaliyete geçtiğini söyledi. Budak, "Şırnak'ta ise yeni faaliyete alındı. Cizre'de 150 kadın girişimcimiz bu krediyi kullanmaktadır. Şırnak'ta hedefimiz yıl sonuna kadar 800 kadını mikrokrediden faydalandırmaktır. Amacımız dar gelirli kadınlara destek vererek katkı sağlamaktır. Mikrokredi uygulaması iş yapmak isteyen kadınların önünü açan bir uygulamadır. Kadınlarımız evde el işi, ticaret yapmak isteyen, farklı sektörlerde tutunmak isteyenlere bir can suyudur. Kredi kullanmak isteyen kadınlara her hangi bir senet, kefil aranmıyor. Sigortası olsun veya olmasın kadın ayrıt etmeden iş yapması için 2 bin liradan başlayıp, 20 bin liraya kadar çıkan kredi limiti olan bir uygulamadır. 2 yıldır Cizre ve Uludere'de faaliyet yürütüyorduk. Bundan sonra Şırnak merkez, Beytüşşebap, Silopi, İdil'de faaliyetlerimiz olacaktır. Daha fazla kadına ulaşmak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Bizden kredi kullanmak isteyen kadınlar hayvancılık, ticaret, hizmet, üretim gibi yedi sektörde kredi kullanabilirler" dedi.


Konuşmaların ardından mikrofinans şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

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