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Şırnak'ta MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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