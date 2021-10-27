Şırnak'ta mobil trafik eğitim tırı öğrencilerle buluştu

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Şırnak'a gelen mobil trafik eğitim tırı, ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenledi.

İlkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan mobil trafik eğitim tırı, Şırnak Cumhuriyet Meydanında öğrencilerle buluştu. Tırdaki mobil sınıfta eğitim gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı parkur alanında polis eşliğinde akülü araç kullandı. Programda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Şırnak Trafik Tescil Şube Müdürlüğü görevli polisleri, öğrencilere kırmızı düdük dağıtıp trafik kurallarını anlattı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Tuğsem Erçel, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı mobil trafik eğitim tırı Şırnak'a geldi. Bugün Şırnak'ta 120 öğrencimizle buluştuk. Hem uygulamalı hem de teorik olarak eğitimlerimiz devam ediyor. Amacımız çocuklarımıza trafik kurallarını ve trafik bilincini küçük yaşta aşılamak. Yarın da Cizre ilçesinde etkinliğimiz devam edecek" dedi.