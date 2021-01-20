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Şırnak'ta mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın İl Jandarma Komutanlığı tarafından İdil ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ın İl Jandarma Komutanlığı tarafından İdil ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmat ele geçirildi.


Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca İdil ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 143 adet Kalaşnikof silah mühimmatı, 6 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet 7.65 milimetre tabanca, 3 adet 9 milimetre tabanca, 1 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 12 adet 9 milimetre tabanca şarjörü, 34 adet 7.65 tabanca şarjörü, 1 adet 6.35 tabanca şarjörü, 1 adet mp5 şarjör ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 şüphelinin, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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