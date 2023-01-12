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Şırnak'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı eteğinde bulunan Habur Çayı’nda nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı eteğinde bulunan Habur Çayı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.


Şırnak'ta su samurunun Habur Çayı'nda avlanması, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dere kıyısında su samurunun avlandığı ve eğlenmeleri görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, daha sonra Habur Çayında gözden kayboldu.

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