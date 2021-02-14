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Şırnak'ta nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi

Şırnak’a 35 kilometre uzaklıkta olan Hilal beldesinde nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi.

Şırnak'a 35 kilometre uzaklıkta olan Hilal beldesinde nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi.


Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Vedat Babat bahçesinde fark ettiği sarı-siyah renkli kertenkele benzeri canlının fotoğrafını çekti. Babat, yaptığı araştırmayla hayvanın, nesli tükenme tehlikesi altında olan Türk semenderi olduğunu öğrendi. İlk gördüğünde hayvanı değişik bulduğunu belirten Babat, "Böyle güzel bir hayvanın bahçemde olması beni mutlu etti. Çok yavaş hareket ediyordu, ilk önce soğuktan olduğunu düşündüm, ne yapabilirim diye düşündüm, sonra ışık tutunca hareket ettiğini ve uzaklaşmak istediğini fark ettim. Bahçede uzaklaşana kadar bekledim ve gözden kayboldu" dedi.

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