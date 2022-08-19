Şırnak'ta Nükleer Tıp Merkezi faaliyete girdi, hastalar 6 saatlik yol çilesinden kurtuldu

Şırnak'ta hastaların çevre illere 5-6 saatlik yol çilesi sona erdi. Kentte bulunan Devlet Hastanesinde hizmete giren Nükleer Tıp Merkezi, haftada 60 hastaya hizmet verecek.

Nükleer Tıp Merkezinde, Gamma Kamera cihazı ile kalp, tiroid, kemik, böbrek gibi organların çalışma durumunu, anatomisini, fizyolojisini ve patolojisini göstermek için görüntüleme yapılarak hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve hasta takibi yapılıyor. Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde de bulunan Nükleer Tıp Merkezi'nde; tiroid sintigrafi, kalp sintigrafi, böbrek sintigrafi ve tüm vücut kemik sintigrafi çekimleri yapılıyor. Merkezin açılmasıyla başka illere ortalama 5-6 saatte giden hastalar bu zorlu yolculuktan kurtularak bulundukları şehirde tedavi görebilecek.

Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Seçkin Bilgiç, ilk olarak bölgede sık görülmesi nedeniyle kalp ve tiroid hastalarına yönelik sintigrafileri yaparak çalışmaya başladıklarını söyledi. Yakın gelecekte diğer sintigrafilerle kemik, böbrek gibi sintigrafiler ile hastaların ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Dr. Bilgiç, "Hastalarımızın büyük çoğunluğu çevre illere gitmektedir. Kalp krizi geçirme riski taşıyan çok sayıda kalp hastası 5 ile 6 saat mesafedeki hastanede kalp sintigrafisi yapmak üzere gitmektedir. Bu hastalar yeri geldiğinde ayları bulan randevu bulmaktadır. Nükleer Tıp Merkezimizde haftada 60 hasta bakılacak şekilde hizmet vermeye başladık. Yakın gelecekte inşallah daha çok sayıda sintigrafi hastasını burada görüntülemeye başlayacağız” dedi.

Tiroid ve kalp hastalığının bölgede endemik görülmekte olduğunu ifade eden Bilgiç, “Çok sayıda hastada buna bağlı şikayetler bulunmaktadır. Yörenin sıcak olması, dağlık olması, fiziksel hareketlerin az yapılması, belli yaştaki hastalarda bu sıkıntıları artırmaktadır. Tütün kullanımı gibi durumlarda bu tür sorunları tetiklemektedir. Bu nedene bize çokça hasta başvuruyor” şeklinde konuştu.