Şırnak'ta okullara kar tatili

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 31 Aralık 2018 Pazartesi günü öğleden sonra eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, engelli kamu ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan, kentte yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, merkeze bağlı Başağaç ve Güneyçam köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 13, Cudi, Namaz ve Gabar dağlarında ise yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Kentte bazı şoförler kar yağışına hazırlıksız yakalanarak, araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Kar yağışından dolayı yolda yürüyen yayalar yürümede zorlandı. Merkezde belediye ekipleri, ana caddelerde başladığı kar temizleme çalışmalarına devam ederken, Karayolları ve İl Özel İdareye bağlı ekipler ise köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde ve çevresinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.