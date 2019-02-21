Şırnak'ta okulların etrafı ağaçlandırılacak

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ağaçlandırma seferberliği kapsamında Şırnak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol imzalandı. Protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cumhuriyet Başsavcılığı Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çok anlamlı bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Vali Aktaş, "Ağaçları Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karşılamak ve dikimini de denetimli serbestlik uygulamasından istifade edecek vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirmek üzere okullarımızın çevresine ve bahçesini ağaçlandıracağız. Bu çalışma gençlerimiz ve öğrencilerimiz içinde şüphesiz örnek olacaktır. İlimizin bu açıdan bir açığı olduğunu düşünüyoruz. Ağaçlandırma konusunda eksiklerimiz var. İnşallah o eksiklerimizi de giderilmesi ve ağaçlandırma bilincini daha üst seviyelere çıkarılması konusunda da katkıları olacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesi ve bundan sonrada katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ise, Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak projelerine devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Daha önce okullarımızın çevre düzenlemesini yaptık. Yine okullarımızla alakalı başka bir projede okullarımızda ağaç dikeceğiz. Sadece dikmekle kalmayıp, bakımlarını ve gözetimlerini de biz sağlayacağız. Valiliğimiz ile imzaladığımız protokol çerçevesinde bin ağaç temin edeceğiz. Merkez ve köy okullarımıza da ağaç dikimini gerçekleştireceğiz, ağaç dikimi önemlidir. Çocuklarımıza da örnek olması için hayatlarında ağaç dikimini devam ettirmelerini, ağaç sevgilerini oluşturmaları için bu bir başlangıç olacaktır" diye konuştu.