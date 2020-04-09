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Şırnak'ta organik sebze tohumları toprakla buluştu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler, bir yıl boyunca beklettikleri organik sebze tohumlarını toprakla buluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler, bir yıl boyunca beklettikleri organik sebze tohumlarını toprakla buluşturdu.


Beytüşşebap'ta havaların ısınmasıyla beraber köylüler bir yıl boyunca kurutup sakladıkları organik tohumları toprakla buluşturmaya başladı. Salatalık, biber, maydanoz, domates, karpuz, kavun, fasulye ve daha birçok sebze tohumunu evlerinde saklayan köylüler, havaların ısınmasıyla beraber tekrar ekmek için torbalardan çıkarıp toprağa ekti. Organik sebzelerin tohumlarını 30 yıldır saklayan Faysal Gökçe isimli çiftçi, "Dedelerimizden kalan organik tohumları her yıl babam ve annem sonbahar aylarında kaldırıp kurutuyordu. Biz de her yıl bunları ekip biçiyorduk. Yıllardır böyle devam ediyor. Eskiden çoğu şey organikti. Ama şimdi sadece bu kaldı elimizde. Kapların içine yanmış ve bir yıl bekletilen organik hayvan gübresini kullanıyoruz. Bu yıl biraz geç başladık korona virüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz. Evimizin bahçesinde bu işlemleri yapmak zorundayız. Eskisi gibi köylüler dışarı çıkmıyor ama mecburuz. Şimdi bu tohumları toprakla buluşturup bir ay sonra tarla ve bahçelerimize ekeceğiz. İnşallah bu salgın biter de bağ bahçelerimizde çalışırız" dedi.

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