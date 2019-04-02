Şırnak'ta otizm farkındalık yürüyüşü yapıldı

Şırnak'ta 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İl Sağlık ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Şırnak Sanat sokağında son buldu. Yürüyüşe Şırnak Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Muzaffer Akçam, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Gençlik ve Spor İl müdürü Rezan Birlik, Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve otizmli öğrenciler katıldı. Fark et, kabul et, bizimle yürü, otizmin farkındayız, çözümde bir aradayız, otizm sevgi ister, otizm eksiklik değil pankart ve dövizleri taşındı. Protokol üyeleri ve aileleriyle yürüyen otizmli çocuklar, ellerinde mavi balonlar taşıdı.

Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Muzaffer Akçam, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm konusunda toplumu bilinçlendirmek, toplumun dikkatini çekmek amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Nisan ayı ise Dünya Otizm Farkındalık Ayı olarak ilan edildiğini söyledi. Akçam, "Şırnak'ta yaklaşık 20 otizmli hastamız var. Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı azimli, kararlı ve istekli bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ise, otizmin özellikle çocuklarda dikkat dağınıklığı şeklinde kendini gösteren bir hastalık olduğunu, topluma kazandırıldığında çok faydalı bireyler çıkabileceğini kaydetti. Başıbüyük, "Bu hastalıkta çocuklar sadece bir noktaya odaklanıyorlar onun dışında etrafta olan şeylere dikkat etmez, tek bir objeye odaklanıyorlar. Buda bu çocukların başarılarının aşağıya çeken faktörlerden birisidir. Eğer bu tek noktaya odaklanma işini çocukta iyi bir yönlendirme sağlanabilirse bu çocuklar normal hayatta çok ciddi başarılar sağlayabilir" dedi.