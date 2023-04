Şırnak'ta otizmli çocuklar gönüllerince eğlendi

Şırnak'ta, Otizm Farkındalık Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen etkinliğe, Vali Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, kurum müdürleri, otizmli öğrenciler ve aileleri katıldı. Otizm Farkındalık Günü nedeniyle konuşan Vali Osman Bilgin, “Aslında engeller zihnimizde. Bizim dünyamız, yaşamımız, her şey bizim için olan bu dünyada otizm gibi farklı alanlarda gerek fiziksel, gerek zihinsel manada engel insanlar için olağan bir şey. Özellikle çağımızın önemli olan bu yaşam sürecinde her an hepimiz bir engelli adayı olabiliyoruz ve özellikle son dönemde yaşadığımız depremde de yüzlerce vatandaşımız maalesef birer engelli oldu. Az önce de söylediğim gibi, engeller zihnimizde. Özellikle kardeşlerimizin eğitim süreçleri ile birlikte ne kadar kendilerini geliştirdikleri, hem aileleri açısından hem de toplum açısından farkındalık oluşturduklarını hep birlikte süreç içerisinde görüyoruz. Bu nedenle yaşamı onlarla birlikte daha mutlu ve daha güzel yaşamak için toplum olarak her yönü ile nasıl kendimiz ile ilgileniyorsak diğer bireyler ile de bu şekilde ilgilenmemiz gerekiyor ve süreç içerisinde de toplumun birlikte daha güzel yarınları yaşamak için önümüze ne gibi fırsatlar çıkardığını da bu şekilde görüyoruz. Özellikle ülkemiz eğitim alanında son dönem de gerçekten çok önemli gelişmeler ve değişimler yaşamış, bu alanda da hem Şırnak'ımızda hem de diğer illerimizde özel eğitim okulları açılarak çocuklarımızın daha güzel yarınlara hazırlanması sağlanmış ve özellikle de son dönem de Şırnak merkez başta olmak üzere, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimizde de açılacak olan özel eğitim okulları ve kampüsleri ile birlikte otizm başa olmak üzere tüm engelli kardeşlerimizin daha iyi eğitim almaları devletimizin imkanları ile daha yüksek yerlerde çocuklarımızın gelişmesi açısından çok önemli gelişmeler sağlayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından otizmli çocuklar çuval yarışı, halat çekme, penaltı vuruşu, yumurta taşıma, dans gösterimi, bowling etkinlikleriyle gönüllerince eğlendi. Yarışmalarda dereceye giren otizmli çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesiyle etkinlik son buldu.