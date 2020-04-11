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Şırnak'ta piknikler yasaklandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık ve jandarma tarafından şelalelere giriş ile piknik yapmak yasaklandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık ve jandarma tarafından şelalelere giriş ile piknik yapmak yasaklandı.


Beytüşşebap'a bağlı Aşağıdere köyündeki dev şelale yılın her vakti ziyaretçi akınına uğruyordu. Bu yıl korona virüs nedeniyle Beytüşşebap Kaymakamlığı ve jandarma ekipleri tedbir amaçlı şelaleye giden yolları kapattı. İlkbahar aylarında havaların ısınmasıyla beraber piknik yapmak için şelale bölgesine akın eden vatandaşların virüs nedeniyle gitmemeleri kararı alındı. Piknik yapmak için şelaleye gelenler geri çevrildi. Yasaklara riayet etmeyenlere idari ve adli cezalar uygulanacağı kaydedildi.

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