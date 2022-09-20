Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin de yakalama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 15 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 184 adet 7.62 mm fişek, 6 adet av tüfeği fişeği, 4 adet hafıza kartı, 2 adet flash bellek, 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.