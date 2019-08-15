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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak’ta, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.


Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütüyle mücadele kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair teşhisler, el yapımı patlayıcı ve Molotof üzerinde parmak izi bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan, PKK/KCK terör örgütünün aparatı YPS içerisinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Merkez ve ilçelerde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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