Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YPS içerisinde faaliyet gösteren şahıslarca 14-15 Mayıs tarihlerinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirdikleri eylemlere yönelik emniyet birimleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına altındı.

Operasyonda, suça sürüklenen 7 çocuk tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 4 şüpheli adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılırken, 14 şüphelinin gözaltı işlemleri ise devam ediyor.