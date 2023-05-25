İhlas Haber Ajansı

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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Şırnak’ta PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.


PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YPS içerisinde faaliyet gösteren şahıslarca 14-15 Mayıs tarihlerinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirdikleri eylemlere yönelik emniyet birimleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına altındı.


Operasyonda, suça sürüklenen 7 çocuk tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 4 şüpheli adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılırken, 14 şüphelinin gözaltı işlemleri ise devam ediyor.

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