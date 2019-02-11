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Şırnak'ta PKK'lılara ait mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarına ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarına ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek maksadıyla istihbari çalışma gerçekleştirdi. Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç köyü kırsal alanında gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kayalık alana gizlenmiş sekilde, 1 adet Kalaşnikof tüfeği, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet leşker kıyafeti, 1 adet seyyar Kalaşnikof dipçiği, 17 adet Kalaşnikof mermisi, 121 adet Bixi mermisi ele geçirildi.

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