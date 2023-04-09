Şırnak'ta Ramazan ayında gıda denetimleri sürüyor

Ekiplere eşlik eden Şırnak Tarım ve Orman il Müdürü Selman Demirel, Ramazan boyunca vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için fırın, unlu mamuller, ekmek, tatlı, şekerli mamul, et ve süt ürünleri satışı ve üretimi yapan gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerle ilgili Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, “5996 sayılı kanun kapsamında halk sağlığını ve gıda güvenliğini korumaya yönelik denetimlerimiz Ramazan ayında da tüm hızıyla devam ediyor. Gıda ve Yem Şube Kontrol görevlilerimiz tarafından ilimizdeki market, manav gibi işletmelere ile esnaf ziyareti ve resmi kontroller gerçekleştirildi. İşletme yetkililerine özellikle on tüketim tarihi (STT) ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) konusuna dikkat çekilerek hem halk sağlığını korumak hem de israfı önlemek adına gerekli yönlendirmeler yapıldı” denildi.