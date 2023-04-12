Şırnak'ta sağanak yağış köprüleri yıktı, yolları kapattı

Şırnak'ta şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İki gündür aralıksız yağan yağmur sonrası birçok bölgede oluşan sel nedeniyle köprüler yıkıldı, yollar kapandı.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Dağlık ve engebeli bir yapıya sahip iki ilçede aralıksız yağan yağmur, sele neden oldu. Yağış nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı, evleri su bastı. Başaran köyü Muhtarı Ramazan Gükçe, her yıl sel manzarasıyla karşılaştıklarını belirterek, "Habur Çayı coşuyor, evlere kadar geliyor, yolları kapattı. Bahçelere zarar verdi. Devlet Su İşlerine yazı yazdım. Geldiler, burada duvar yapacaklarını söylediler. Ama daha gelmediler, inşallah yapılır. Burada birçok aile mağdur kalıyor" dedi.

Uludere ilçesinde ise Besta bölgesinde kısa süreliğine Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı. Şenoba ve Uludere belediye ekipleri menfezlerde biriken çöp yığınlarını temizlemeye başladı.