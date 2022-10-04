Şırnak'ta sağlıkçılar anne ve gebelere anne sütünün önemini anlattı

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, emzirme farkındalığını artırmak amacıyla Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde stant açtı.

Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde hemşire ve doktorlardan oluşan ekip, anne ve gebelere, emzirme ve anne sütün önemi hakkında bilgi verdi. Standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Özdemir, anne ve anne adaylarıyla bir araya geldi. Hastane girişinde kurulan bilgilendirme standında görevli hemşireler ile sohbet eden Müdür Özdemir daha sonra hastanede sıra bekleyen anne ve anne adaylarına anne sütünün önemini anlattı. Anneleriyle hastaneye gelen çocuklara ise balon ve şeker verdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Özdemir, “1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla yaptığımız etkinlikte hastanemizde emzirmeyi teşvik etmek, hastalarımızı bilgilendirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. İlimiz Türkiye'de en hızlı 2'inci doğum oranına sahip. Çok sayıda doğum olması nedeniyle bizlerde eğitimci arkadaşlarımızla, emzirme politikamızı, hastalarımıza, doğum yapan annelerimize anlatarak ilk altı ay sadece anne sütü ile beslemelerini öneriyoruz. Her hangi bir ek gıda veya mama kullanılmasını önermiyoruz. Çocuklarımız ilk 6 ay anne sütü aldıkları takdirde bağışıklık sistemleri daha da güçlenecektir. Hastalıklara yakalanma oranları daha düşük olup, hastalıklara yakalanma durumunda ise hastalıkları yenme oranları çok çok daha yüksek olacaktır. Doğum eyleminden sonra ilk bir saat içerisinde bebeğin emmesi yüzde seksen oranında bebek ölümlerinin önüne geçmekte. Bunun içinde emzirme bizim için çok çok önemli. Çok önemli bir politika. Tüm annelerimize, gebelerimize, yeni doğum yapmış ve daha önce doğum yapmış olanlara emzirmenin önemini eğitimci personellerimiz ile anlatıyoruz. Onlara bu konuda eğitim verdikten sonra emzirme teknikleri öğreterek ilk altı ay sadece anne sütü vermelerini öneriyoruz” dedi.