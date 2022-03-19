Şırnak'ta sağlıkçılar, kendilerine küfür eden sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yapan sağlık çalışanları, sosyal medya üzerinden ilçe devlet hastanesinde görev yapan doktorlara küfür eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, Türkiye genelinde doktorların grevli olduğu süreçte sosyal medya hesabı üzerinden hastanede görevli doktor ve sağlık çalışanlarına küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundular.

Pandemi süreci boyunca hayatlarını ortaya koyarak görevlerini yapmaya çalışan sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bu çirkin ifadelerin kabul etmediğini ifade eden Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi çalışanı ve Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, şüpheli kişi, şahsına ait olan Facebook sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm sağlık çalışanlarını hedef alan, hakaret içerikli ve rencide edici nitelikte, suçlayıcı bir tavır içerisinde paylaşımlarda ve sözlerde bulunarak açık bir şekilde hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediğini iddia etti.

Yapılan paylaşımdan sonra sağlık çalışanları ile birlikte Adliye Sarayına giderek söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Anmal,” şüpheli şahıs sağlık çalışanları ile ilgili sarf etmiş olduğu sözleriyle eleştiri sınırlarını aşmış tüm sağlık çalışanlarını hedef alarak alçaltıcı bir dil ve küçük düşürücü, onur kırıcı ifadeler kullanmıştır. Şüphelinin toplumun birliğini ve bütünlüğünü bozmaya, sağlık mesleğinin onurunu ve saygınlığını alçaltmaya yönelik bu yaklaşımının cezasız kalmamasını, hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Şırnak İl Sağlık müdürlüğü ve Sağlık-Sen Genel Merkezi'de tüm üyeleri adına dava için harekete geçerek ilgili paylaşım için suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.