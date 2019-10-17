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Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın İkizce köyü civarında saldırı hazırlığındaki bir PKK’lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın İkizce köyü civarında saldırı hazırlığındaki bir PKK'lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçesi İkizce köyü Cudi Dağı bölgesinde eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile 16 Ekim 2019 günü saat 21.16 sıralarında çıkan çatışmada, 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "BTÖ mensubu ile birlikte 1 adet Konkurs füzesi ve 1 adet M-16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamındaki çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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