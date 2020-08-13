Şırnak'ta saman hasadı başladı

Şırnak'ta bulunan yaylalarda ekinlerin biçilmesinin ardından saman hasadı başladı.

Çiftçiler, Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında saman ve ot toplamaya devam ediyor. Biçilen samanlar güneşte kurutulduktan sonra toplanıyor. Her yıl tonlarca samanı toplayıp satan vatandaşlar bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi. Ferhat Borak isimli çiftçi, yıllardır ot biçerek geçimini sağladığını belirtti. Borak, "Yaylada aylarca kalıyoruz. Burada traktörlerle biçtiğimiz otlar iki hafta güneş altında kaldıktan sonra tam kuruyor ve biz topluyoruz. Sonra torbalara koyuyoruz. Satmak için ilçe merkezine götürüyoruz. Oradan da ülkenin dört bir yanına dağlıyor. Bu yıl verim iyi olduğu için samanlarda da artış var. İlçedeki tüm yaylalarda ot biçme zamanı bitti, şimdi toplama zamanı başladı" dedi.