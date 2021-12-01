Şırnak'ta 'Şehrimi Tanıyorum' konferansı düzenlendi

Şırnak Üniversitesi Şehr-i Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü tarafından 'Şehrimi Tanıyorum' adlı konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz, Cudi Dağında bulunan Hz. Nuh'un ilk ibadethanesi olan Sefine Mescidinin sadece Müslümanlar için değil Yahudiler ve Hıristiyanlar için de çok önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Şırnak'ın 1874 yılında ilk kez ilçe olduğunu ardından statüsünün değiştirildiğini ve sonra 1890 yılında yeniden ilçe, 1990 yılında ise il olduğunu belirten Genel Sekreter Doç. Dr. İbrahim Baz, “Tarihte birçok şehir genellikle nehir kıyılarında ve dini mabetler etrafında kurulmuşlardır. Ancak Şırnak ağaların kasırlarının etrafında kurulmuş ve büyümüştür. Şırnak'ın yaklaşık olarak 400-500 yıllık bir geçmişi var. Şırnak, ilçeleriyle birlikte önemli tarihleri olan bir bölgemiz. Hz. Nuh'tan itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Üç kutsal din; İslamiyet, Yahudilik ve Hıristiyanlığın kutsal saydığı Hz. Nuh tarafından inşa edilen Sefine Mescidi. Bilindiği üzere bu üç din Kudüs'ü aynı minvalde kutsal saymaktadır. Sefine önce Yahudiler tarafından kutsal kabul edilmiş ve burada festivaller düzenlenmiş, ardından Hıristiyanlar tarafından düzenlenmiş. En son ise Müslümanlar burada 1 hafta süren festivaller düzenlemiştir” diye konuştu.

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Baz, Cudi ve Gabar Dağında Asur ve Elam medeniyetlerine ait çok sayıda şehir devleti, heykel, gravür gibi tarihi eserlerin günümüze kadar geldiğini de dile getirdi.