Şırnak'ta sel 205 hayvanı telef etti

Şırnak'ta yaz aylarını Beytüşşebap ilçesinin Faraşin Yaylası'nda geçiren ve kış aylarında ise Cudi Dağı eteklerindeki kışlaklara yaşayan göçerleri sel vurdu. Canlarını zor kurtaran göçerlerin sele kapılan 205 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Beytüşşebap'ta etkili olan yağmur ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi. Sel sularının geçtiği alanda bulunan hayvan çadırları sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Sel sularından dolayı yıkılan çadırlarda bulunan 205 küçükbaş hayvan sel sularına kapılarak telef oldu. Yaşanan olaylar sonrası olay yerine gelen Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Jandarma ve AFAD ekipleri olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak hasar tespitinde bulundu. Olayı anlatan vatandaşlardan Besna Kaplan, "Sel baskını ile birlikte çocuklarımızı yataklarından alıp, dışarı çıktık. Sahur vakti idi ve sahur yapamadık. Çadır evimizi su bastı" dedi.

Dilber Kaplan da, "Allah bizi korudu, sahur vaktine kalkacaktık, ancak öyle şiddetli bir yağmur yağdı ki, biz de hemen çocukları alıp yüksek bir yere çıktık. Akan sel suyunu zor geçtik. Tek çaremiz Allah'a yalvardık” dedi. Ayşe Kaptan da, “Şiddetli bir gök gürültüsü ile uyandık. Bir saat içinde çadırlarımız yıkıldı. Hayvan çadırlarını su götürdü. Hayvanlar sel sularına kapıldı” diye konuştu. Ali Kaptan ise, “Sahur vaktinde sel geldi. 100'den fazla hayvanımız telef oldu. Göründüğü gibi hayvan çadırlarını sel suları yıktı. Çadırlarımız ve hayvanlarımız sel aldı. Bu kışlaklarda 5 aile yaşıyoruz. Bu alanda toplam 205 hayvan telef oldu. Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Jandarma ve AFAD ekipleri gelip tespitlerini yaptılar” diye konuştu.