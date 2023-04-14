Şırnak'ta sel nedeniyle zarar gören içme suyu şebekesini köylüler onardı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağış sonrası köylülerin içme suyu hattı kırıldı. 3 gün susuz kalan köylüler, kaymakamlığın temin ettiği borularla başka bir bölgeden getirilen su ile sorunu çözdü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir şiddetli rüzgar ve yağış sonrası Başaran köyünün içme suyu şebekesi zarar gördü. Birçok bölgeden kırılan borular onarılmayacak duruma geldi. Köy halkı, kaymakamlık ve ilçe özel idarenin temin ettiği borularla başka bir bölgeden geçici su şebeke suyuna bağlandı. Yağmurlu havada çalışan köylüler, 6 saatlik çalışmanın ardından dağdan su deposuna yeni hat çekti.

Köy muhtarı Ramazan Gükçe, 3 gün sonra köye su verdiklerini söyledi. Gükçe, "Günlerdir çok yağmur yağıyordu. Bizim içme suyumuzun borularını kırdı sel çıktı. Bu yüzden suyu onaramadık. Kaymakamlığımız ve özel idare müdürümüz bize boru ve malzeme getirdi. Köylülerle beraber başka bir yerden geçici su bağladık yağış devam ediyor. Birkaç gün sonra eski hattımızı onaracağız" dedi.