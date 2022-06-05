Şırnak'ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyü mevkiinde uluslararası İpek Yolu'nda seyir halindeki tır alev alarak yandı. Bazı sürücüler yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Katran köyü mevkiinde uluslararası İpek Yolu'nda seyir halindeki tırın dorse tekerleri alev aldı. Sürücü, tırın dorsesinin alev aldığını görünce aracı yolun sağına park ederek tırın kupa kısmını dorseden ayırarak yanmasını önledi. Yanma esnasında patlayan tekerler yolun karşı şeridine fırladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye gelerek yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Bir süre tek yönlü kapanan uluslararası İpek Yolu yangının söndürülmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.