Şırnak'ta sıcak havalardan etkilenen oğlaklar kırkılıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber oğlaklar kırkıldıktan sonra suda yıkanıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde sıcak havaların etkisiyle oğlak sürülerini kırkma mesaisi devam ediyor. Köylüler, oğlakları kırkmayla bit, pire ve haşerelerden temizlemek için derede yıkıyor. Besici Valat Turan, günlerdir oğlakları yıkamaya ve temizlemeye çalıştıklarını söyledi.

Hemen hemen her yerde kırkma işleminin devam ettiğini belirten Turan, "Keçi ve koyunlarını yıkadıktan sonra buz gibi kar sularında yüzen gençler gün boyu yüzmenin tadını çıkarıyor" dedi.