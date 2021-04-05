Şırnak'ta STK'lar, bildiriye imza atan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu

Şırnak'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı emekli amirallerin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi. STK temsilcileri, bildiride isimleri olan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şırnak Sanat Sokağı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, düzenledikleri açıklama ile bazı emekli amirallerin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi. Grup adına basın açıklamasını Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş okudu. Millet iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısında olduklarını belirten Geliş, "Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayımladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, silahlı kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenmektedir. Biz de Şırnak STK'ları olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş'um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalıdır" dedi.

Daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Şırnak Adliyesine yürüyerek bildiriye imza atan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.