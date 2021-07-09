Şırnak'ta su samuru görüntülendi

Şırnak'ta, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.

Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Dicle Nehri'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su samuru Cizre'de görüntülendi. Görüntülerde bir kayanın üzerine çıkan su samuru, bir müddet etrafa bakındıktan sonra nehre atlayıp yüzmeye devam etti. Cep telefonuyla su samurunun görüntüsünü alan Aras Yalın, Dicle Nehrini izlediği sırada su samurunu fark ettiğini söyledi. Yalın, su samurunu gördüğü an şaşırdığını ve aniden cep telefonunu çıkartarak videosunu çektiğini belirtti.

İkinci defa Şırnak'a görüldü

2019 yılının Eylül ayında, kent merkezine bağlı İkizce köyü deresinde 6 su samuru köylüler tarafından görülmüştü. Daha çok nehir ve akarsularda yaşayan su samurlarının derede görülmesi şaşırtmıştı. Dicle Nehri'nde görülmesiyle birlikte Şırnak'ta ikinci kez su samuru görüntülenmiş oldu.