Şırnak'ta taraftarlar araç konvoylarıyla kutlama yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala tarihindeki 23. şampiyonluğunu elde etti. Maçın ardından Şırnak'ta da taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.

Galatasaray Ankaragücü'nü 4-1 yenerek, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemesi, Şırnak'ta coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyon Galatasaray tezahüratları atarak, araçlarıyla caddelerde konvoy halinde tur attı.

Araçlarıyla konvoy halinde şehir turu atan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakarak, siren çaldı, geç saatlere kadar sevinç tezahüratları atarak, şampiyonluğu kutladı.