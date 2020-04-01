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Şırnak'ta tedavi edilen şahinler doğaya bırakıldı

Şırnak’ta yaralı halde bulunan üç şahin, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Şırnak'ta yaralı halde bulunan üç şahin, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.


Vatandaşlar tarafından yaklaşık 3 ay önce arazide yaralı halde bulunup Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen 3 kızıl şahinin tedavisi tamamlandı. Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Çırav Dağında doğaya bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, müdürlük olarak kendilerine gelen üç kızıl şahini, tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra yeniden doğaya bıraktıklarını söyledi. Kalay, "Merkezimize muhtelif zamanlarda intikal eden 3 kızıl şahini veteriner hekimimiz gözetiminde tedavi ve rehabilitasyonlarını tamamladık. Bu kuşlarımızı, Siirt yolu güzergahı üzerinde, doğal yaşam alanlarına bıraktık. Vatandaşlarımızdan talebimiz, arazide bitkin veya yaralı bir vaziyette, kendi kendilerine yetemeyecek durumda olan yaban hayvanlarını, imkanları varsa bize ulaştırmaları, yoksa bize bildirmelerini istiyoruz. Bu tür yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılmaları, doğal kaynaklarımızın korunması anlamında oldukça önemlidir" dedi.


Konuşmaların ardından şahinler doğaya bırakıldı.

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