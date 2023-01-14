Şırnak'ta tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

Şırnak'ta çeşitli tarihlerde yaralı halde bulunan ve yapılan tedavilerin ardından turaç ve kızıl şahin doğaya bırakıldı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğün Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı olarak getirilen turaç ve kızıl şahin tedavisi tamamlandı.

Kentte farklı tarihlerde arazide bitkin bulunan kızıl şahin ve turaç kuşu, Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen hayvanlardan turaç kuşu Silopi ilçesinde, kızıl şahin Şırnak- Siirt kara yolunun 20. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, doğada bitkin bulunan kuşların, gerekli bakım ve tedavinin ardından doğaya bırakılacak seviyeye geldiğini söyledi. Kalay, "Şu an ünitemizde 2 kızıl şahin, kerkenez ve kınalı kekliğin tedavisi devam etmektedir. Bunlar da veteriner hekim gözetiminde rehabilitasyon ve tedavileri tamamlandığında doğal yaşam alanlarına bırakılacak" dedi.