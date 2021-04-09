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Şırnak'ta terminal inşaatında iskele çöktü: 4 yaralı

Şırnak’ta otogar inşaatında beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Şırnak'ta otogar inşaatında beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.


Olay, Şırnak-Cizre karayolu üzerinde yapılan şehir terminalinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada iskele çöktü. Olayda inşaatta çalışan 4 işçi yaralandı. Şırnak 112, itfaiye ile AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak çıkarılan işçiler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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