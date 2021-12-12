İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şırnak'ta termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi, dereler dondu

Şırnak’ta hava sıcaklığının eksi 21 dereceye düştüğü Faraşin Yaylası’nda dereler buz tuttu.

Şırnak'ta hava sıcaklığının eksi 21 dereceye düştüğü Faraşin Yaylası'nda dereler buz tuttu.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Hava sıcaklığının eksi 21 dereceye kadar düştüğü Faraşin Yaylası'nda dereler buz tuttu. Şırnak, Van ve Hakkari üçgeninde bulunan yayla, kış aylarında bölgenin en çok yağış alan yaylası olarak biliniyor. Yaşat köyünde de karla kaplanan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.