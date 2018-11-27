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Şırnak'ta terör operasyonu: 50 gözaltı

Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şırnak merkez, Cizre, Silopi, İdil ve Uludere ilçelerinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 50 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda il merkezinde 8, Cizre'de 18, Silopi'de 14, İdil'de 9 ve Uludere'de 1 kişi olmak üzere, toplam 50 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

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