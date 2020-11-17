Şırnak'ta teröristlerin yıktığı tarihi yapılar yeniden inşa ediliyor

Şırnak'ta terör örgütü PKK tarafından yakılıp yıkılarak tahrip edilen tarihi yapılar, Şırnak Üniversitesinin projeleri ile yeniden inşa ediliyor.

Şırnak'ta 2015 ile 2016 yıllarında PKK'lı teröristlerle devam eden çatışmalarda tarihi yapılar da büyük zarar gördü. İsmetpaşa Mahallesindeki 360 odalı Abdurrahman Ağa Kasrı ile 100 odalı Mehmet Ağa Sor Kasrı hem tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi hem de çatışmalar yüzünden yerle bir oldu. Yıkılan 100 odalı tarihi Mehmet Ağa Sor Kasrı Şırnak Üniversitesi ile DİKA tarafından geliştirilen proje ile eski mimarisine uygun inşa edildi. Şırnak Üniversitesi eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlerin yanı sıra hazırlanan projelerle kentin hem ekonomik hem de kültürel alanda gelişmesine katkı sağlıyor. Şırnak Üniversitesi öğrenci evinin tarihi Mehmet Ağa Sor Kasrı'na uygun olarak yapımı projesinin yüzde 70'i, Dicle Kalkınma Ajansının desteği ile 1 milyon 669 bin liraya mal oldu.

“Mehmet Ağaye Sor Kasrı kent tarihinin özgün mimarisini yansıtıyor”

Şırnak Üniversitesi kampüsünde bin 200 metrekare üzerinde yapılan tarihi Mehmet Ağa Sor Kasrın açılışına Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve davetliler katıldı. Burada konuşan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, “1892 yılında yapılan Şırnak'ın tescilli tek binası Mehmet Ağaye Sor Kasrı Şırnak tarihinin özgün tarihi mirası ve geleneksel yaşam biçimini annelerimiz büyüklerimiz bir binada yaşama biçimi 380 odalı bir binaydı. Orijinalinden biraz daha küçük yapıldı. Orijinali Şırnak'ın kültürel ve Şırnak aile yaşantısına uygun bir mimari biçimiydi bu. DİKA 2018 yılı kentsel yaşam kalitesini iyileştirmesi alanında proje açıldığında bu projeye başvurduk. 1 milyon 669 bin lira bir bütçe ile yüzde 70 DİKA yüzde 30 üniversite karşıladı. Projenin birinci katı bitirildi inşallah ikinci ve üçüncü katı önümüzdeki dönemde bitirilecek” dedi.

“Mimaride eski taşlar kullanıldı”

Mimaride Şırnak'ın eski evlerinden olan orijinal taşların kullanıldığını aktaran Rektör Erkan, “1800'lü yıllarda kullanılan taşlar kullanıldı, hatta bazı taşlar Bizans Döneminden kalma tarihi taşlardan oluşuyor. Gene mimarisinde horasan harcı kullanılarak yapıldı. Gördüğünüz taşlar çimento ile değil Horasan harcı ile kasır mimarisine uygun yapıldı. Üniversite olarak taş ev yapımına teşvik amaçlı bir girişimde bulunduk. Bundan sonra kente taş ustalığı ile ilgili taş ev yapımıyla ilgili atılımların olmasını bekliyoruz. Gelecekte de Şırnak ilinin tarihi eserleri ile ilgili projelerimiz devam edecek. Kırmızı medresenin onarımından tutun Melei Bateyi'nin külliyesinin yapılmasına kadar bunlarla ilgili Şırnak Üniversitesi projelerinde yer alıyor biz, projeci bir üniversiteyiz. Şehrin kültürel mirasına sahip çıkarken gençlerin kültürel ve sanatsal alanda da gelişmesini sağlamak için sergi alanları, resim atölyesi, müzik atölyeleri, fotoğraf atölyeleri ve toplantı salonları da olacak. Üst katlar tamamlandığında daha fazla halka hizmet etme anlamında bir yer olacaktır. Ben kasrın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Biz bu projeye aracı olmaktan mutluyuz”

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ise, “Açmış olduğumuz öğrenci evinin rektörümüzün çok büyük çabalarıyla ortaya çıktı. Bizlerde elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bundan sonra da destek olmaya çalışacağız. Öğrenci evinin bizim için anlamı şu, aslında bizim turizmde çok önemli bir faktörümüz, bir alanımız, potansiyelimiz, geliştirmemiz lazım bu alanı. Bu kapsamda bölgemizin Şırnak'ın kentsel mimarisini simgeleyen yapı, bu yapının ortaya çıkması kültürel ve sosyal etkinliklerin sağlanması nedeniyle gençlerimize hem sosyal anlamda çok güzel bir ortam sağlayacak hem de kentin geçmişini, tarihsel dokusunu ileriye doğru taşımak adına da çok önemli bir vazifeyi ifa edecek diye düşünüyorum. Bizde kurum olarak böyle bir yapıya aracı olmaktan çok çok memnunuz. Tekrardan bu yapının ortaya çıkmasında katkısı olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu yapı aslında bir öğrenci evinin ötesinde tarihimizi anlamak, özellikle Şırnak'ta gençlerimizin sosyal anlamda hem kendilerini tanımalarını sağlamak hem de netice de kültürel anlamda gelişmek için mekanlarda çok önemli. Bu mekan bu imkanları sağlayacak. Açılacak, resim, heykel, müzik bu tarz kurslar, bu tarz atölyeler öğrencilerimize bu imkanları sağlayacak. Diğer taraftan halkımıza da zaman zaman bu öğrencilerimizin ortaya çıkarmış olduğu ürünler sergilenecek. Diğer taraftan da zaman zaman yine ücretsiz olarak üniversitemiz tarafından kurslar sağlanacak. Bunların hepsi sonuçta kültürel anlamda daha iyi bir fırsattır” şeklinde konuştu.