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Şırnak'ta terörle mücadele ve kaçakçılık operasyonları: 13 gözaltı

Şırnak’ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 13-19 Nisan arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 4,31 gram esrar, 11,7 gram metamfetamin, 1 adet Sig Saurer P2000 marka tabanca, 6 adet 7,65 kalibre fişek, 1 adet şarjör ve 810 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 13 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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