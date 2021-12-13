Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 56 gözaltı

Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 56 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 06 - 12 Aralık 2021 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 335,16 gram esrar, 34,29 gram eroin, 6,05 gram metamfetamin, 1 adet bong düzeneği, 5 bin 794 paket kaçak sigara ve 1000 adet yavru su kaplumbağası ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 43'ü kaçakçılık, 11'i asayiş suçlarından ve 2'si terör suçundan olmak üzere 56 şüpheli gözaltına alındı.