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Şırnak'ta tır şarampole yuvarlandı

Şırnak’ta kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole yuvarlandı.

Şırnak'ta kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole yuvarlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araç kullanılmaz hale geldi.



Olay, Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde meydana geldi. Hakkari'den Mersin'e hareket eden 33 BRZ 94 plakalı tır, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Şarampole yuvarlanan tır çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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