Şırnak'ta 'Trafik Güvenliği Haftası' etkinlikleri gerçekleştirildi

Şırnak'ta Trafik Güvenliği Haftası çerçevesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Trafik Güvenliği Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ekipler tarafından okullarda trafik konulu resimler sergisi yapılarak, öğrencilere sergi sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu. Okulların bahçesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli refakatinde trafik ekip araçları ve şahin motosikletleri, İl Jandarma Komutanlığı Trafik aracı, İl Sağlık Müdürlüğü ambulans araçları, belediye başkanlığı trafik zabıta araçları ve itfaiye araçları öğrencilere tanıtılarak, trafik güvenliği ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ekipler öncülüğünde, 2 adet trafik ekip aracı, 1 adet jandarma trafik aracı, 2 adet ambulans, 1 adet trafik zabıta aracı ve 1 adet itfaiye aracı ile tepe lambaları ve sirenler eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğü önünden başlanarak belediye kavşağı, Mehmet Esin Caddesi, Ömer Kabak Kavşağı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Orman Kavşağı, İl Emniyet Müdürlüğü güzergahında kortej şeklinde şehir turu yapıldı.