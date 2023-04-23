İhlas Haber Ajansı

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Şırnak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak’ta devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şırnak'ta devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, O.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Şırnak-Siirt kara yolunun Kaymakam Çeşme köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonetin sürücüsü O.E. ile K.S. ağır yaralandı.


Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücü O.E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

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